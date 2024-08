Graziani: "Il Milan non ha un vice Theo. Chi gioca? Thiaw? Terracciano?"

Arrivano giudizi e commenti da parte di Ciccio Graziani, che dopo la sconfitta del Milan di Fonseca contro il Parma ha commentato così i problemi dei rossoneri al Tardini. Dalle confusioni tattiche al presunto gesto di Leao, queste le sue parole a SportMediaset:

"Il Milan non può perdere tempo, se la squadra non ha chiara le idee tattiche del suo mister allora bisogna cambiare, nel calcio non c'è tempo. Io mi auguro di no per il Milan, ma se non si cambia dalla prossima partita allora Fonseca resta un po' in bilico. Il gesto di Leao? Se fosse stato per i tifosi è un autogol incredibile, andrebbe a limare la sua immagine, ma non voglio commentare cose non chiare. Il Milan poi non ha nemmeno un vice Hernandez! Chi gioca? Thiaw? Terracciano?..".

LE PAROLE DI COSTACURTA SU THEO

Intervenuto così direttamente dagli studi di Sky nel corso di Sky Calcio Club, Alessandro Costacurta, ex storico difensore del Milan. Queste le parole e considerazioni dell'opinionista in merito alla brutta fase difensiva dei rossoneri contro il Parma.

Costacurta: "Penso che soprattutto sul primo gol ci siano molte colpe dei giocatori. Bellissima azione del Parma agevolata dal comportamento dei difensori rossoneri. Ottima l’attitudine a volere fermare l’avversario da parte di Pavlovic. Attitudine che a quanto pare da parte di Theo Hernandez non c’è".