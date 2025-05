Guidi ricorda: "A chi storcerebbe il naso per un tecnico al Milan dopo essere stato allontanato dalla Juve, bisognerebbe ricordare un precedente illustre"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Thiago Motta, nome accostato alla panchina del Milan: "Motta piaceva al Milan già lo scorso anno, quando si era intuito che il ciclo di Stefano Pioli fosse arrivato al termine. Ma sull’allenatore italo-brasiliano, allora al Bologna, si era mossa con grande anticipo la Juve e non ci fu modo di inserirsi. Così i rossoneri deviarono prima su Lopetegui (scelta poi ricusata) e infine su Fonseca. Il dopo è già agli archivi: sia la stagione infelice del Diavolo che l’avventura molto più breve del previsto di Thiago a Torino, disarcionato dalla Zebra tra alti e bassi nei risultati e rapporti freddini con lo spogliatoio. Le due parti deluse potrebbero così cercare di rilanciarsi insieme.

Non sarebbe la prima volta. E non va dimenticato poi che di questi tempi, un anno fa, Motta era un nome molto apprezzato in Italia e in Europa. A chi storcerebbe il naso su di un tecnico al Milan dopo essere stato allontanato dalla Juve senza vincere, bisognerebbe ricordare un precedente illustre: Carlo Ancelotti. Carletto, infatti, nel 2001 sostituì in corsa Fatih Terim, ma fino a qualche mese prima era sulla panchina bianconera a subire i cori non proprio edificanti dei tifosi della Signora per gli scudetti sfumati. A Milano, scrisse poi la storia".