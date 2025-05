Nasce una nuova squadra in Uruguay: è quella di Messi e Suarez

In Uruguay è nata una nuova realtà del calcio locale che ha a capo due giocatori che non hanno bisogno di presentazioni come l’idolo locale Luis Suarez e il suo compagno di squadra, prima al Barcellona e ora all’Inter Miami, Leo Messi. I due hanno infatti tenuto a battesimo il Deportivo LSM, formazione che partirà dalla quarta serie del paese sudamericano, attraverso un video sui propri canali social.

“Volevo condividere con voi qualcosa di molto importante, un progetto familiare che tutti conoscono, ovvero il Deportivo LSM. È un progetto che è iniziato nel 2018 e a oggi siamo cresciuti molto con più di 3000 soci e delle infrastrutture dove si possono fare molte attività. C’è una vasta gamma di possibilità per bambini e adolescenti. - spiega Suarez presentando il nuovo progetto – Questo per me, e la mia famiglia, era un sogno che sta diventando realtà anche per la gente di Ciudad de la Costa (città a est della capitale Montevideo NdR). Dopo tanti anni di carriera è inevitabile ricordare i miei inizi, momenti molto belli ma anche molto difficili. Oggi voglio fare un omaggio al calcio uruguaiano che amo“.

“Voglio dare la possibilità ai bambini di crescere grazie a infrastrutture sportive, ma anche risorse umane che altrimenti non potrebbero avere.Per questo vorrei che facessimo parte sia del mondo giovanile ma anche professionale. - prosegue Suarez presentando Messi – Questo sogno non termina qui perché voglio condividere tutto ciò con un amico con cui ho condiviso tante esperienze ad alto livello e a cui mi accomuna il percorso da bambino”.

“Voglio ringraziare Luis per questa opportunità e per poter condividere con me questo progetto. - sono infine le parole di Messi - Ora fare parte di questo progetto è un privilegio, spero di trasmettere tutto ciò che posso per continuare a crescere“.