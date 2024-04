Ha preparato Milan-Roma rivedendo i derby persi dal Milan? Il retroscena di De Rossi

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e vinta dai giallorossi per 0-1 grazie al gol di Gianluca Mancini.

Ha visto i derby persi dal Milan per replicare la prestazione di oggi?

"Ho visto tantissime partite, il mio staff ne ha viste tantissime; loro lavorano anche la notte per trovare id ettagli che magari possono risolvere le partite. Grandi idee nascono anche da squadre che hanno perso contro il Milan. Abbiamo guardato anche i derby ovviamente, ma ho guardato tanto il Milan".

Grande partita dei tuoi terzini...

"Leao e Pulisic non sono giocatori normali, i terzini hanno fatto una partita super e sono soddisfattissimo di loro".

Grande mossa El Shaarawy a destra...

"Siamo contenti, abbiamo preparato la partita a tutto tondo: doveva andare tutto bene per vincere col Milan. Penso che con le squadre forti devi tenere più palla tu, perché magari Leao prende 20 palloni invece che 50 e fa meno male. Poi quando ci hanno pressato forte era importante non cincischiare e andare su Lukaku: oggi miglior prestazione di Lukaku".