Hernanes: "Aver trovato quell’assist è un segnale che Pulisic sta tornando"
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Continua l'astinenza di Pulisic al gol, anche se nelle ultime uscite lo statunitense ha dato segnali confortanti. Contro il Torino ad esempio ha fornito l'assist a Rabiot per il gol del momentaneo 2-1: una giocata che poi si è rivolata fondamentale per il risultato finale. Hernanes, negli studi di DAZN, parla così del numero 11 del Milan:
“Non è una punta. Ma non è che se gli manca il gol allora lo togliamo. Gli mancava la partecipazione al gol, e col Torino abbiamo visto un momento importante. Fare gol il quinto gol quando si è 4-1 è più facile, invece fare la giocata, il movimento giusto, l’assist su quel punteggio non è per tutti. Aver trovato quell’assist è un segnale che sta tornando”.
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