I numeri del 2020 rossonero - Milan, che consapevolezza in trasferta: 21 partite consecutive senza sconfitta

In un 2020 da dimenticare socialmente e globalmente, l'anno appena terminato ha regalato al Milan una ripresa importante non solo a livello di gioco ma anche di consapevolezza nei proprie mezzi. In questo senso la rendita in trasferta del Milan nel 2020 lo certifica: il Milan, infatti, era dal marzo 1993 che non rimaneva imbattuto in almeno 20 trasferte consecutive in tutte le competizioni. Quest'anno, invece, è riuscito nell'impresa di migliorare il dato portando lo score a 21 gare esterne consecutive senza sconfitta.