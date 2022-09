I numeri del Milan senza Leao: fa meno punti, ma non smette di segnare e di calciare in porta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina alcuni numeri del Milan con e senza Rafael Leao in campo: senza il portoghese, i rossoneri fanno meno punti (da 2,3 a 1,4 punti a partita), ma non smettono di segnare (stessa media da 1,8 reti a gara) e di calciare in porta (da 15,8 a 16,4 tiri). Questo perchè Stefano Pioli ha creato una squadra con un'identità e una struttura di gioco ben precisa, ma avere in campo Leao è sempre meglio.