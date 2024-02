I pericoli del Rennes, Simone: "Kalimuendo fa la differenza, Santamaria lavoratore dai piedi buoni"

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto un'intervista all'ex attaccante del Milan Marco Simone che, nella sua carriera, ha avuto a che fare da vicino con il calcio francese, giocando per PSG, Monaco e Nizza ma anche allenando squadre come Tours, Laval e Chateauroux. Sulle colonne della rosea questa mattina ha presentato la sfida tra Milan e Rennes di questa sera, commentandone alcuni aspetti.

Le parole di Simone sui maggiori pericoli del Rennes: "Kalimuendo fa la differenza. E Santamaria, che ho lanciato quando allenavo il Tours: grandissimo lavoratore dai piedi buoni. Ecco, più che dei singoli mi preoccuperei del loro modo di stare in campo. E della loro solidità: non perdono da 8 partite. Di fronte però avranno un Milan in grandissima salute, psicologica e fisica, una squadra che sta viaggiando a ritmo scudetto. Senza quel mese un po’ così, oggi il Milan starebbe incollato all’Inter"