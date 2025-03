I precedenti di Sozza con il Milan: già due incroci nel 2025

L'arbitro del big match tra Napoli e Milan, in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona sarà Simone Sozza, direttore di gara della sezione di Seregno. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi, mentre al Var ci saranno i signori Meraviglia e Di Paolo. Il quarto uomo, invece, è Marchetti.

Si tratta del settimo incrocio tra il Milan e Sozza, il terzo nell'anno solare 2025. Nei primi due mesi dell'anno, infatti, l'arbitro lombardo ha diretto i rossoneri sia nella finale di Supercoppa contro l'Inter che nella gara in Piemonte contro il Torino: una vittoria indimenticabile e una brutta sconfitta. In generale, invece, il bilancio parla di quattro vittorie e due sconfitte. Prima di quella contro i granata, l'altra sconfitta arrivò nel primo derby di campionato della passata stagione, perso dai rossoneri per 5-1.