I propositi di Fonseca per il 2025: "Voglio una squadra con atteggiamento più consistente"

vedi letture

Intervenuto così in conferenza stampa, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto commentare l'imminente partita di domani sera contro la Roma. Questo un estratto delle sue parole in conferenza a Milanello, in particolare si è soffermato sui propositi per il nuovo anno 2025 dal momento che contro i giallorossi sarà l'ultima gara di quest'anno:

Il mese di gennaio, tra Serie A, Champions e Supercoppa, è decisivo per la squadra e per lei? Cosa non vuole vedere nel 2025?

"Non è difficile capire cosa voglio vedere nel 2025: una squadra con un atteggiamento più consistente. Penso al mese di gennaio come decisivo? No. È un gennaio pieno, troppo pieno. E allora devo pensare ad una partita alla volta. Ora penso solo alla Roma, dopo questa partita comincio a pensare alla Supercoppa. Se vado troppo avanti col pensiero non si possono fare bene le cose".