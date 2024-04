I tifosi di Monza e Bologna vicini alle vittime di Suviana: "Lavorare è un diritto, vivere di più"

In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana, in Serie A è stato disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nell’intero fine settimana.

Anche a Bologna, ovviamente, in occasione del match contro il Monza è stato osservato il minuto di silenzio, durante il quale sia i tifosi del Bologna che quelli del Monza hanno esposto uno striscione. "Lavorare è un diritto, vivere di più. Vicini alle famiglie colpite", ha scritto la curva rossoblù. Dal settore ospiti invece un'altra scritta: "Monza si unisce al vostro dolore". Di seguito le immagini dal campo.