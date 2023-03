Ibra batte il record di Costacurta, Billy amaro: "Mi spiace di uscire dalla storia di una squadra così importante"

MilanNews.it

Nel post partita di Udinese-Milan su Sky, Billy Costacurta commenta così il gol da record di Zlatan Ibrahimovic, che segnando il rigore batte Costacurta per la rete più anziana della storia della Serie A. Questo il commento dell'ex rossonero: "Mi spiace di uscire dalla storia di una squadra così importante, ma credo di avere altri numeri per essere ricordato. In quell’occasione (il suo gol da record sempre all'Udinese) era la mia ultima partita, quindi penso che il tutto sia stato sorpassato da quell’emozione lì".