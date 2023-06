Ibra dice addio al calcio giocato: l'omaggio di Ajax, PSG e United

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic ha annunciato l'addio al calcio giocato e anche i suoi ex club Ajax, PSG e Manchester United hanno voluto rendergli omaggio sui social.

L'Ajax su Twitter: "C'è un solo Zlatan".

Il PSG su Instagram: "Una carriera degna di un Re. Congratulazioni Zlatan. Speriamo di vederci presto al Parc des Princes".

Il Manchester United su Twitter: "Una brillante carriera per un uomo come nessun altro. Congratulazioni per tutto ciò che hai raggiunto e tutto il meglio per il tuo futuro".

