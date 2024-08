Ibra elogia Morata: "Un vincente e un campione, non solo in nazionale"

Nel corso della mattinata, direttamente dalla sala conferenze di Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic ha preso la parola per introdurre e presentare Alvaro Morata, nuovo centravanti e numero 7 che il Milan ha acquistato dall'Atletico Madrid per 13 milioni di euro di clausola.

Perchè il Milan ha puntato su Morata: anche per le doti umane? "Prima di tutto voglio dare il benvenuto al capitano dei Campioni d'Europa. Quello che cercavamo era un attaccante completo, presente in campo e fuori. Morata è un esempio perfetto per noi: la squadra è più giovane dell'anno scorso. Alvaro avrà anche questo ruolo fuori campo, lo aiuteremo a prendere questa responsabilità. Quando uno è nuovo non conosce squadra e club ma non sono preoccupato. All'Europeo era capitano e una guida, è un vincente e un campione non solo in nazionale e anche nei club. Ha vinto non poco, ma tanto. In campo tutti conosciamo Alvaro e con il nuovo allenatore, con il gioco più offensivo farà bene. Quando ho parlato con Alvaro gli ho detto che in questa squadra la posizione migliore è per l'attaccante. Gli ho solo detto che deve solo stare concentrato. Siamo molto contenti. Ieri era animale e oggi è il bello. Andrà bene. Nella prima conferenza stampa ho detto che Dio ha creato il mondo in sette giorni: questo è il giorno quattro. Siamo molto carichi".