Il Milan è in attesa dell’esito dei tamponi di Duarte e Ibrahimovic, che hanno bisogno di un doppio test negativo per poter tornare ad allenarsi. Come riporta Tuttosport, lo svedese, che si fa sentire quotidianamente con i compagni nelle chat di squadra, si sta tenendo in forma nella sua casa milanese in zona Porta Nuova e non vede l’ora di uscire dalla quarantena.