Ibra: "Non c'è nessuno forte come me. Milan? Sto facendo quello che posso"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in un'intervista a Sky Sport, ecco le parole integrali dello svedese sul proprio futuro:"Così forte come Ibra...non c'è nessuno forte come Ibra. Dipende dal club, non solo da me. Il mio obiettivo non è arrivare sesto o settimo. In questa situazione volevo andare al Milan per aiutare. Mi hanno detto che ero l'unico che poteva farlo ed eccomi qui. Sto facendo quello che posso, per il prossimo anno vediamo.