Ibra, prima il tampone poi la firma sul contratto e il ritorno a Milanello

Ibrahimovic è arrivato in nottata a Milano con un volo privato proveniente da Stoccolma. Lo svedese resterà a casa fino a quando non otterrà il risultato del tampone, che effettuerà questa mattina. Se sarà negativo, domani andrà a Casa Milan per firmare il nuovo contratto da 7 milioni. Subito dopo si dirigerà a Milanello per una prima sgambata in solitaria. Ibra dovrebbe aggregarsi al gruppo martedì.