Ibra racconta la prima con la fascia: "Oggi Bennacer è venuto in camera per dirmi che voleva che fossi io il capitano"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Per la prima volta Zlatan Ibrahimovic, titolare contro l'Udinese, è sceso in campo indossando la fascia di capitano del Milan. Fascia che oggi spettava a Bennacer, con Zlatan che ha raccontato a Sky il bel gesto dell'algerino nei suoi confronti:

Ci racconti come la squadra oggi ti ha dato la fascia? "Ismael oggi è venuto in camera mia e mi ha detto che voleva che fossi il capitano. Gli ho detto va bene, ti tolgo questa pressione (ride, ndr). Stavo bene, mi sono preparato nel miglior modo che potevo fare. Purtroppo la partita non è andata bene, dobbiamo alzare il livello”.