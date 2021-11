Ibra ruggisce ancora, ma stavolta non basta

Nessuno a 40 anni aveva segnato una doppietta in Serie A, ma stavolta il solito, prezioso contributo di Ibrahimovic non è bastato. Come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport, nemmeno il ruggito di un leone in gabbia come lo svedese è riuscito a ribaltare il risultato del Franchi. Zlatan ci ha provato, riaprendo i giochi dopo il 3-0 della Fiorentina e tenendo in costante apprensione la difesa viola, fino al 90esimo inoltrato. Ma i suoi compagni non erano in serata.