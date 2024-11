Ibra su Morata: "Non fa 50 gol all'anno ma è un leader e aiuta la squadra"

vedi letture

Tutto pronto per il big match del tredicesimo turno di Serie A. San Siro sarà ospite della grande classica del calcio italiano tra Milan e Juventus. I rossoneri e i bianconeri non possono perdere il treno della vetta, dunque si preannuncia una gara molto tirata e già in parte decisiva per le sorti della stagione. Ai microfoni di DAZN, nel pre partita, è intervenuto il Senior Advisor del Diavolo Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole.

Su Morata: "Morata ha preso una botta in testa e ha saltato il Cagliari. Poi ha giocato un po' in Nazionale e si è allenato con la squadra. Siamo molto soddisfatti: sapevamo cosa porta e cosa avrebbe portato. Un giocatore di collettivo, che non fa 50 gol all'anno: ma aiuta in compagni ed è un leader che aiuta la squadra"