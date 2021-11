Ibra, un gol per entrare nella top ten del Milan in Serie A

Ibrahimovic "punta la storia". Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista del match di oggi contro il Sassuolo. Al campione svedese, infatti, basta un solo gol per entrare nella top ten dei marcatori rossoneri nel campionato italiano. Zlatan a quota 72 reti con il Milan in Serie A e ha messo nel mirino Pippo Inzaghi, il quale, con 73 sigilli, occupa la decima posizione in questa speciale classifica. Alla portata di Ibra, Pippo a parte, ci sono Kakà (77 gol) e un altro svedese, Liedholm, a 81.