Ibra: "Voglio vedere un Milan dominante. Oggi una delusione"

Il Milan è eliminato dalla Champions League. Contro il Feyenoord è finita 1-1 a San Siro, con gli olandesi che accedono agli ottavi in virtù del vantaggio acquisito dopo la gara di andata. Una stagione che, tolta la Supercoppa Italiana, continua ad avviarsi sulla strada del fallimento, considerando soprattutto che a Zagabria con una vittoria i rossoneri potevano serenamente qualificarsi al prossimo turno. Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero. Le sue parole.

Avete mancato tanti obiettivi. Cosa ti può soddisfare e dove si poteva fare meglio?

"Oggi è una delusione, la Champions era un obiettivo. Prima dell'inizio del campionato volevamo vincere il campionato. La Supercoppa l'abbiamo vinta, manca la Coppa Italia: la storia del club è puntare questi trofei. Poi durante la stagione non vanno le cose sempre come hai pensato. Non eravamo contenti e a gennaio abbiamo fatto queste mosse per migliorare: però non c'è garanzia. Voglio vedere un Milan dominante, da Milan. Quando sono arrivato 4 o 5 anni fa non era il Milan che tutti erano abituati e poi da lì si è cresciuti"

La squadra dello scudetto troppo smantellata?

"Io ho smesso, ho 42 anni... Ho giocato in quella squadra e posso dire che questa squadra di oggi ha più possibilità di vincere: è il doppio più forte. Abbiamo vinto con quella squadra ma questa come qualità è meglio"