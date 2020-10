Ibra vs Dzeko, La Gazzetta dello Sport: "Una sfida ad alta quota"

"Una sfida ad alta quota". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del confronto tra Ibrahimovic e Dzeko. "Ibra l’ascensore - si legge - il Milan sale con lui e studia la fuga. Zlatan ha cambiato i rossoneri in campo e in classifica: il 1° posto rimane blindato". Queste, invece, le parole della rosea sul centravanti bosniaco: "Il regista del gol, Dzeko in 4 giorni si è ripreso la Roma. Due reti al Benevento, incisivo in Europa: Edin ha superato un’estate di tormenti".