Ibrahimovic a Dazn: "Gimenez è forte come Ibra. Abbiamo fatto il nostro, grandi investimenti"

Il derby di Milano sta per cominciare. Dalle 18 tutto sarà solo un ricordo e parlerà il prato di San Siro: Milan e Inter si sfidano per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri vanno a caccia di punti cruciali per la rincorsa Champions League mentre i nerazzurri vogliono mettere pressione al Napoli. Ai microfoni di DAZN, nel pre gara, è intervenuto il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni.

Cosa si prova prima di un derby?

"Si sta concentrati, ci si prepara e poi ognuno fa il suo"

C'è qualche trattativa di mercato in corso?

"Intenso ma siamo soddisfatti"

Che settimana è stata, dal punto di vista umano e professionale?

"Per me è una situazione diversa, per la seconda volta dall'estate che entro in un momento di mercato: è intenso ma anche cattivo, perché tutti i giorni succedono delle cose. Per noi niente di urgente, abbiamo fatto il nostro e grandi investimenti: un terzino è andato, Calabria, ed è arrivato Kyle. Poi l'attaccante, Alvaro è andato ed è arrivato Gimenez. Abbiamo rinforzato la squadra e siamo a posto"

Cambio rispetto all'estate, come mai queste scelte drastiche a metà stagione?

"Non sono drastiche, sono per migliorare la situazione: se le cose non vanno bene devi trovare soluzioni per cambiare. Questo è il calcio e bisogna avere continuità, se non le hai dei migliorare per averla. Quando sei il Milan devi fare risultato"

Gimenez più forte di Vieri?

"È forte come Ibra, altro livello. Perché non a luglio? Non c'era possibilità, toccava anche al Feyenoord e non c'era possibilità. Adesso c'era e lo abbiamo preso"