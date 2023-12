Ibrahimovic a Sky: "Ritorno al Milan? Stiamo parlando, vediamo cosa succederà"

Dopo averlo reso grande da giocatore, soprattutto nella sua seconda avventura quando ha riportato il Milan in Champions League e a vincere lo scudetto dopo parecchi anni, ora Ibra vuole aiutare il Diavolo per conto di RedBird. Le trattative tra il fondo americano e il campione svedese sono iniziate in estate e ora siamo arrivati alle battute conclusive.

Servirà ancora un po' di pazienza, come affermato dallo stesso svedese."Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà". Questo il commento di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport in vista di un suo ritorno al Milan. Intanto lo svedese continua ad assisetere alle partite della sua ex squadra, come spesso accade quando è presente a San Siro.