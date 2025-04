"Ibrahimovic ceda il passo". W. Sabatini chiaro: "Se arriverà un ds, deve farlo lui"

Accelerata Milan-Tare. L'ex Lazio è balzato in pole position per il ruolo di direttore sportivo dei rossoneri e potrebbero pertanto esserci novità a breve. Ne abbiamo parlato con uno storico dirigente come Walter Sabatini, che ha condiviso con l'albanese l'esperienza in biancoceleste.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

La coppia con Ibrahimovic potrebbe funzionare?

"Io penso che si creerebbe un inutile e dannoso dualismo. Se si sceglie Tare come direttore sportivo, allora Tare sia. Ibrahimovic è una figura importantissima nel Milan, ma non meglio definita. Agisce in veste di consigliere ma a questo punto o fa il direttore sportivo a tutti gli effetti, altrimenti diventa un ibrido non meglio identificato. Pertanto se arriverà un direttore sportivo è meglio che Ibrahimovic gli ceda il passo, a meno che il ds non lo voglia fare lui".