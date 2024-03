Ibrahimovic è il nuovo presidente della Kings League: "Benvenuti alla coppa del mondo di Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic si rimette in gioco. Lo svedese, oggi consigliere del Milan e di RedBird, è stato annunciato come Presidente della King League World Cup. Una decisione che è stata svelata proprio in questi istanti, con l'ex attaccante rossonero che in un video di presentazione in cui siede su un trono ha spiegato: "Ho vinto più di 30 titoli e segnato più di 500 gol. E non esiste nessuno che non conosca il mio nome. Non mi manca il calcio, sono io che manco al calcio. Sono il migliore. Sono il King of Kings. Benvenuti al mio Mondiale", le parole di Ibra.