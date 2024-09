Ibrahimovic e il ruolo da ufficio: "Se giocassi oggi segnerei 30 gol, ma adesso ho una grande responsabilità"

Come riportato anche in precedenza (Leggi qui) il programma web culinario 'First We Feast' ha pubblicato in queste ore un'intervista con Zlatan Ibrahimovic, consulente di Cardinale nel Milan, una chiacchierata però registrata nel corso dell'estate, quando ancora la società rossonera non stava vivendo questo momento di difficoltà nell'approccio al nuovo progetto.

Lo svedese è stato coinvolto in un gioco che lo vedeva protagonista nelle vesti di assaggiatore di salse piccanti, in una scala da 1 a 10. Nel corso dei test, ha parlato anche di sé e della sua situazione: "Se giocassi oggi segnerei 30 gol a stagione... Adesso però lavoro con il Milan, ho una grande responsabilità e sono grato per l'opportunità. Proverò questo gioco in ufficio, senza risultati mangeranno piccante da 1 a 10, ma partirò dal 10 e farò sentire loro come ci si sente quando non si ottengono i risultati".