"I nostri tifosi ci seguono per tutto il mondo e la squadra vuole mettere adrenalina": così Ibrahimovic in uno speciale Podcast americano

vedi letture

Rilasciata sul canale youtube del podcast americano "Firs we feast- Hot Ones" La particolare intervista a Zlatan Ibrahimovic, registrata durante la tournèe negli USA del Milan questa estate. Tra le diverse domande fatte allo svedese, ad inizio video anche una sul Milan e i giocatori rossoneri. Ecco la risposta del Senior Advisor di Red Bird:

"Abbiamo molte brave persone che lavorano in tanti settori del club, tutti stanno facendo un lavoro importante. Il tour che stiamo facendo ora in America per noi è importante perchè quando vieni qui, i fans ci seguono sempre e vogliono incontrarti e vederti giocare contro altri giocatori, abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare i New York Yankees. I giocatori sono pronti per fare bene, per mettere il fuoco e aumentare adrenalina per alzare il livello nella prossima stagione"