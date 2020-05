Il Corriere della Sera pone l’accento sul futuro di Ibrahimovic. Lo svedese ha il contratto in scadenza, ma il Milan non ha ancora formulato una proposta di rinnovo. L’idea di Ibra è quella di tornare in Svezia, dalla sua famiglia ( l’Hammarby farebbe carte false per averlo in squadra), ma non ha ancora preso una decisione definitiva. Si vedrà... La prossima stagione resta un enigma.