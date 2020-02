Ibrahimovic, il primo confronto contro l'Inter risale a diciotto anni fa

Zlatan Ibrahimovic, in recupero in vista del derby, ha affrontato per la prima volta l'Inter nel lontano 2002. Era il 25 settembre di diciotto anni fa e all'epoca lo svedese giocava nell'Ajax: un incontro nel girone di qualificazione di Champions League giocato a San Siro. Ibra giocò l'intera partita ma a vincere furono i nerazzurri grazie alla rete di Hernan Crespo.