Ibrahimovic: "Siamo concentrati sull'obiettivo da raggiungere. Nel calcio le cose cambiano in fretta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di ESPN in cui ha parlato del momento della squadra. Ibra ha detto: “La squadra sta lavorando duramente, stiamo facendo grandi sacrifici per arrivare ai nostri obiettivi. La squadra è ancora giovane, ma sta crescendo e facendo sempre più esperienza. Siamo in vetta alla classifica, dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo fare e fare del nostro meglio. Nel calcio da una settimana all'altra possono cambiare tante cose”.