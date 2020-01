Ibrahimovic, sotto porta bisogna andare per ammazzare

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Zlatan Ibrahimovic sognava un debutto diverso, con una vittoria e con un gol per poter festeggiare "con il gesto di Dio sotto la curva", la sua celebre esultanza con le braccia aperte. "Mancano tanta fiducia e aggressività vicino alla porta - dice lo svedese in zona mista, dopo lo 0-0 contro la Sampdoria -, non siamo concreti. Spero di portare tutte queste cose, davanti alla porta bisogna andare per ammazzare". Ibrahimovic è convinto al 100% che il Milan "possa rialzarsi", richiama i compagni al "lavoro" e al "sacrificio" e conferma di non essere "soddisfatto" perché sono mancati i tre punti: "I tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi". Lo svedese ammette di aver provato una forte emozione: "Questa adrenalina mi spingerebbe a giocare ancora altri 10 anni, è stato magico vedere San Siro pieno". (ANSA).