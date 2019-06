Ielpo a MN: "Il Milan può contare su Plizzari sempre che sia costretto a mollare Donnarumma"

Mario Ielpo, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato di Plizzari e della bontà del settore giovanile rossonero in relazione allo sviluppo dei portieri: “Certo, aver tirato fuori due portieri così in pochissimo tempo non può essere una casualità ma vuol dire anche che chi ci lavora ha fatto bene. Bisogna riconoscerlo. Il Milan penso che possa contare su Plizzari, sempre che abbia interesse a mollare o sia costretto a mollare Donnarumma. La carriera di Gigio è evidentemente appena iniziata, sono quasi coetanei lui e Plizzari e entrambi hanno tutta la carriera davanti”.