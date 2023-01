Ielpo: "Purtroppo il momento di bassa del Milan è coinciso con Supercoppa e Coppa Italia"

MilanNews.it

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 al programma Tutti Convocati e ha commentato così il difficile momento del Milan: "Purtroppo il momento di bassa dei rossoneri è arrivato quando si giocava la Supercoppa e c'era il turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Torino. La stanchezza c'è all'inizio delle partite, se non sei in forma fisicamente in quel periodo. Chiunque ha giocato a calcio e ha avuto le gambe pesanti lo sa. I primi scatti non ti muovi. Poi con il passare del tempo ti sciogli e vai meglio"