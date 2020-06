Ielpo sul fallo di Rebic: "Aveva già rischiato il rosso in altre partite"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV : "Aveva già rischiato in un paio di partite. Questo è un fallo strano. Ci credo fino ad un certo punto che lui non abbia visto il giocatore della Juventus. A volte uno si vede arrivare contro un giocatore e cerca di proteggersi. In quei casi devi ammorbidire la gamba, perchè te ne accorgi, e cavartela con il giallo. Rebic, invece, ha tenuto la gamba rigida".