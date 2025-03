Ieri confronto dirigenza-squadra-allenatore a Milanello: toni pacati e compattezza

Il Milan sta cercando di rimettere insieme i propri pezzi per chiudere dignitosamente una stagione la cui unica vera luce è stata la vittoria in Supercoppa Italiana. I rossoneri stanno finalmente sfruttando una settimana intera di lavoro per preparare la prossima gara di campionato contro il Lecce, in programma sabato alle ore 18.

Secondo quanto è stato riportato in diretta su Sky Sport 24 dall'inviato Manuele Baiocchini, nella giornata di ieri a Milanello - così come in quella di oggi - era presente la dirigenza rossonera che ha avuto un confronto diretto con la squadra e l'allenatore. Viene riferito di un incontro dai toni pacati e in cui si è ricercata compattezza, unione di gruppo e orgoglio per il finale di stagione. Un confronto ben diverso da quello con i toni accesi e tanta delusione che c'era stato post eliminazione dalla Champions League.