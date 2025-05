Igli Tare arrivato all'Olimpico per la finale di Coppa Italia

Sono tantissimi i vip ma soprattutto gli addetti ai lavori che sono presenti questa sera allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In questi istanti, come riportato dalla foto di MilanNews.it, è arrivato anche il direttore sportivo Igli Tare che nelle ultime settimane è stato costantemente legato al club rossonero come possibile nuovo innesto in dirigenza. In particolare, il dirigente albanese ha avuto due incontri con Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero. Con lui anche l'ex vice rossonero Giacomo Murelli.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BOLOGNA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Torriani, Sportiello, Thiaw, Walker, Emerson Royal, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Joao Felix, Abraham, Gimenez, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi’, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dalling, Cambiaghi, De Silversti, Dominguez. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia