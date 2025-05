Il 9 agosto amichevole con tra Milan e Leeds: l'entusiasmo dei vertici del club inglese

Nella giornata di ieri il Milan e la squadra britannica neopromossa in Premier League del Leeds United, hanno annunciato un'amichevole per il prossimo 9 agosto presso l'Aviva Stadium di Dublino. La gara si giocherà alle ore 15 locali, le ore 16 italiane. A presentare la sfida due ex leggende dei due club: Daniele Massaro per il Milan e Gary Kelly per il Leeds. Nel comunicato degli inglesi sia Kelly che il direttore generale del club Robbie Evans hanno detto la loro sulla partita.

Gary Kelly, che ha giocato 531 volte con i Whites e collezionato 52 presenze con la Nazionale della Repubblica d’Irlanda, ha commentato:

“Sarà una partita entusiasmante e sicuramente un grande test per questa squadra del Leeds prima dell’inizio della stagione in Premier League. Ho splendidi ricordi dell’ultima volta che abbiamo affrontato il Milan, quando ero capitano nella sfida di Champions League contro di loro. Ovviamente, da orgoglioso irlandese, sono felicissimo che questa partita si giochi a Dublino: so che la gente del posto accoglierà con entusiasmo l’evento, riempiendo l’Aviva Stadium e creando un’atmosfera fantastica.”

Il direttore generale del Leeds United, Robbie Evans, ha parlato così:

“Siamo entusiasti di andare a Dublino per affrontare un avversario prestigioso in una sede di livello mondiale. Abbiamo un seguito straordinario in tutta l’Irlanda, con molti tifosi che viaggiano regolarmente fino a Elland Road. Affrontare l’AC Milan non sarà solo un’occasione meravigliosa per i nostri sostenitori, ma rappresenterà anche una preparazione eccellente in vista del ritorno nella sfida della Premier League.”