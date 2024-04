Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta in 120 anni di storia

Il Bayer Leverkusen è campione di Germania per la prima volta in 120 anni di storia. La squadra di Xabi Alonso interrompe il dominio del Bayern Monaco, che aveva vinto gli ultimi 11 campionati, e conquista un Meisterschale meritatissimo. Xhaka e soci sono ancora imbattuti in stagione e hanno la possibilità di conquistare una storica tripletta, trionfando anche in DFB-Pokal ed Europa League.

La festa arriva al termine dell'ennesima prova sontuosa: schiantato il Werder Brema per 5-0 (tripletta di Florian Wirtz, il gioiello di casa), esplode la BayArena: il vantaggio sui campioni uscenti è ormai incolmabile a cinque turni dalla fine della Bundesliga. Nella bacheca del Bayer c'erano solo due titoli: la Coppa Uefa nel 1988 e la Coppa di Germania nel 1993. Adesso, finalmente, è arrivato il sospirato tris.

Venerdì 12 aprile

Augsburg - Union Berlino 2-0

Sabato 13 aprile

Bayern Monaco - Colonia 2-0

Bochum - Heidenheim 1-1

Mainz - Hoffenheim 4-1

Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund 1-2

Lipsia - Wolfsburg 3-0

Stoccarda - Eintracht Francoforte 3-0

Domenica 14 aprile

Darmstadt - Friburgo 0-1

Bayer Leverkusen - Werder Brema

Classifica

Bayer Leverkusen 79 (campione di Germania)

Bayern Monaco 63

Stoccarda 63

Borussia Dortmund 56

Lipsia 56

Eintracht Francoforte 42

Augsburg 39

Friburgo 39

Hoffenheim 36

Heidenheim 34

Borussia Monchengladbach 31

Werder Brema 31

Union Berlino 29

Wolfsburg 28

Bochum 27

Mainz 26

Colonia 22

Darmstadt 14

* una partita in meno