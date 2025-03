Il Bologna non sbaglia: 2-1 in casa del Verona. Assist di Calabria

Il Bologna non sbaglia e batte 2-1 il Verona allo stadio Bentegodi, portandosi a casa tre punti cruciali in chiave Champions League. La squadra di Italiano va in vantaggio verso la conclusione del primo tempo con la rete di Odgaard su assist dell'ex capitano rossonero Davide Calabria. Nella ripresa arriva il 2-0 Cambiaghi dopo che l'Hellas era anche rimasto sotto di un uomo per l'espulsione di Valentini. Gli scaligeri riescono ad accorciare subito le distanze con Mosquera ma non basta.

Il programma completo della 28ª giornata di Serie A

07/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Cagliari 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino 2-2

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan 2-3

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza 3-2

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna 1-2

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY