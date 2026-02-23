Il commento dell'ex arbitro Calvarese sull'episodio che ha portato al gol del Parma

vedi letture

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto su Instagram per commentare la situazione del gol vittoria del Parma a San Siro.

Le parole di Calvarese: "Parliamo di un episodio davvero complesso. Ciò che è evidente è che la soglia di intervento del Var è ormai saltata, considerando anche quanto visto in Atalanta-Napoli. La prima situazione riguarda Maignan che, a mio avviso, non subisce fallo. Valenti si disinteressa dell'azione, si ferma, ma non commette infrazioni: ha il diritto di trovarsi lì e anzi è Maignan che gli va addosso nel tentativo di andare sul pallone. Non vedo elementi fallosi in questa dinamica, soprattutto se la paragoniamo a quelle della Premier League".

Continua Calvarese: "La spinta di Bartesaghi su Troilo è più complicata: qui ci sono elementi che possono portare a una valutazione diversa. Le due braccia che si appoggiano su Bartesaghi sono un fattore di possibile punibilità: detto ciò, però, va anche riconosciuto che Troilo salta mezzo metro più in alto e soprattutto salta prima per prendere il pallone. Proprio per questo continuo a credere che l'episodio non sia da intervento Var. Ricordiamo che in Milan-Sassuolo non aveva richiamato Crezzini per convalidare la rete annullata per una spinta molto più lieve di Loftus-Cheek su Candè"