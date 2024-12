Il Consiglio di Lega ratifica il rinvio di Fiorentina-Inter. Non si recupererà prima di febbraio

Si è da poco concluso il consiglio straordinario di Lega Serie A convocato dopo il malore occorso a Edoardo Bove al minuto 17 della partita di campionato di ieri tra Fiorentina e Inter, che ha portato prima alla sospensione della gara e poi al suo rinvio a data da destinarsi.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, ancora non è stata individuata la data esatta in cui andare a completare i 73 minuti più recupero mancanti e iniziati ieri. L'assemblea ha infatti semplicemente ratificato il rinvio a data da destinarsi della sfida, tenendo buone le varie ipotesi previste per il mese di febbraio. Le prime date utili potrebbero essere 5 o 26. Ci sono i quarti di finale di Coppa Italia, se le due squadre venissero eliminate sarebbe semplice trovare una data, ma potrebbero essere papabile anche nel caso in cui dovessero avanzare. Ci sarebbero ovviamente da considerare gli impegni degli eventuali avversari e degli altri club coinvolti. Un’altra data possibile potrebbe essere il 12 febbraio se sia Inter che Fiorentina si qualificano tra le prime otto di Champions e Conference League, evitando gli spareggi.

Ratificato anche che, in assenza di richieste per il rinvio, la partita di Coppa Italia di mercoledì sera (ore 21) tra Fiorentina e Empoli sarà regolarmente disputata, come già anticipato anche dal club viola.