Il CorSera recita: "Mini-clausura e autocoscienza. Pioli rieduca il Milan"

Il Corriere della Sera, questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport affronta il tema della notte a Milanello che i rossoneri hanno passato a poche ore dalla sconfitta con il Torino in Coppa Italia. Il titolo recita: "Mini-clausura e autocoscienza. Pioli rieduca il Milan". Non un ritiro vero e proprio ma solo un modo per rimettere subito la testa sulle cose di campo all'indomani di una grande delusione come è stata l'eliminazione della Coppa, soprattutto per come è arrivata. I rossoneri si sono allenati al mattino e dopo il pranzo si sono dati appuntamenti a questa mattina che sarà seguita, nel pomeriggio, dalla partenza per Lecce.