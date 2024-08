Il CorSport sul Milan: "Fonseca blinda Saelemaekers"

Il campo può ribaltare sentenze già scritte e determinate strategie di mercato. E' il caso di Alexis Saelemaekers, rientrato al Milan dopo il prestito al Bologna. L'esterno è stato tutta l'estate con la valigia in mano, dato che si è parlato di un suo ritorno al Bologna e anche di un suo approdo alla Juventus. Ipotesi, quest'ultima, che si è riscaldata dopo che l'imminente passaggio di Kalulu in bianconero ha acceso l'asse Milano-Torino (con Chiesa che potrebbe fare il percorso opposto".

Nel frattempo, però, le settimane sono passate e il belga ha sempre ben figurato nelle amichevoli estive del Milan entrando negli schemi e nelle grazie del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Probabilmente non lo schiererà dal primo in occasione della prima giornata di campionato contro il Torino, ma si è espresso chiaramente riguardo al suo futuro.

Di seguito le parole del mister - riportate dal Corriere dello Sport - dopo il Trofeo Berlusconi, peraltro indirizzato da un suo gol: "È un giocatore di squadra, può fare bene diversi ruoli. Lavora tanto difensivamente per la squadra, offensivamente apporta cose importanti. Mi piace molto, vorrei che rimanesse in squadra". Il futuro del belga, dunque, sembra essere a tinte sempre più rossonere a differenza di quanto si vociferasse fino a non molto tempo fa.