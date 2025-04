Il CorSport titola: "Certezza Reijnders, tutto il buono che c’è"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Certezza Reijnders, tutto il buono che c’è". Il quotidiano esalta Tijjani Reijnders che con il gol di Udine è salito a quota 14 gol in tutte le competizioni. Se si escludono esterni d’attacco o trequartisti, il rossonero è attualmente il miglior centrocampista in Europa in termini realizzativi. Quello contro l'Udinese è stato il suo decimo centro in questo campionato: l’ultimo olandese a segnare almeno dieci gol in Serie A è stato un certo Marco van Basten, uno degli idoli di Reijnders.

Reijnders come van Basten

Tijjani Reijnders, 10 reti in Serie A, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo della competizione dopo van Basten (cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93).