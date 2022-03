Il ct del Belgio: "Vogliamo convocare solo giocatori che hanno da una a 50 presenze in Nazionale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di un'intervista rilasciata a Het Nieuwsblad, Roberto Martinez ha spiegato che nelle prossime convocazioni ci saranno diverse sorprese. Il CT del Belgio ha dichiarato di voler far riposare i senatori come Hazard e Lukaku: "Non è una questione di condizione fisica, non farò eccezioni per nessuno, perché non avrebbe senso. Abbiamo l'idea di convocare solo giocatori che hanno da una a 50 presenze in nazionale".