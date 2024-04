Il doppio ex Umberto Gandini: "Il Milan storicamente abituato a giocare queste partite, Pioli sta vivendo il miglior momento della stagione"

Giorno di vigilia di Milan-Roma, in programma domani a San Siro per i quarti di andata di Europa League. In merito a questa importante gara europea, ha parlato così a Sky Sport, il doppio ex dirigente sportivo Umberto Gandini: queste le sue parole.

Il DNA del Milan europeo di Silvio Berlusconi

"Dall'arrivo di Berlusconi in poi il Milan è stato abituato a giocare e a vincere in Europa rispetto che in Italia. Ho avuto la fortuna di arrivare a Milano nel 1993, era un altro calcio, c'erano le 4 M di città europee: Milano, Manchester, Madrid e Monaco di Baviera".

Un ricordo del Milan in Europa

"Ho tanti ricordi, vi dico 30 anni fa, 28 maggio ad Atene la vittoria contro il Barcellona l'ultima Champions nel 2007 con Carlo Ancelotti".

L'esperienza con la Roma

"Ho vissuto bei momenti lì, ricordo la stagione 2017\2018 quando andammo in semifinale di Champions contro il Liverpool dopo una rimonta incredibile contro il Barcellona. Ricordo ancora la faccia di Manolas, incredulo dopo il gol del 3-0".

Su Alessandro Florenzi

"Ale calcia in un modo unico, è un gran giocatore e sono felice che possa aver vinto e giocato nel Milan, un club prestigioso. Non che la Roma non lo sia altrettanto, ma dopo l'esperienza in giallorosso meritava di vincere un grande trofeo come lo scudetto nel 2022".

Su De Rossi

"Era già un allenatore in campo, ha il DNA del papà che è un grande tecnico, questo gli ha dato un'educazione calcistica in famiglia importante. La Roma è la squadra della sua vita, questo momento è particolare e gli darà una spinta in più".

Il futuro di Pioli

"E' incerto ma non solo per lui, anche lo stesso De Rossi ha un contratto in scadenza, bisogna capire cosa decideranno le società. Entrambi hanno consapevolezza del momento, Pioli però è più sereno perchè sta vivendo il miglior momento del Milan in questa stagione".

Chi tra Milan e Roma?

"Sono stato benissimo a Roma, fu una grande esperienza ma a Milano ho passato momenti incredibili della mia vita, non voglio espormi ma pendo leggermente dalla parte dei rossoneri..".