Il Foglio su San Siro: "La compagnia del secondo anello regala a Milano uno stadio brutto e non funzionale"

Il Foglio in edicola titola così su San Siro: "La compagnia del secondo anello regala a Milano uno stadio brutto e non funzionale". Nei giorni scorsi è arrivata la decisione della Soprintendenza che ha assegnato il vincolo culturale al secondo anello dello stadio milanese, che non potrà quindi essere abbattuto come invece avrebbero voluto fare Milan e Inter per costruire il loro nuovo impianto di proprietà. San Siro resta in piedi, ma senza i due club che si separeranno e costruiranno il proprio stadio fuori dalla città di Milano (a San Donato Milanese i rossoneri, a Rozzano i nerazzurri).