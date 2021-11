Il Giornale: "Depressi, rotti e litigiosi: i big match per superare il caos post Nazionale"

Torna il campionato e l'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Depressi, rotti e litigiosi: i big match per superare il caos post Nazionale". Non sono mancate le polemiche dopo la sosta per le nazionali, con diversi infortuni che toglieranno giocatori importanti ai club (per esempio il Milan ha perso Calabria, la Lazio invece dovrà fare a meno di Immobile) in un week end in cui sono in programma alcuni big-match come Lazio-Juve, Fiorentina-Milan e Inter-Napoli.